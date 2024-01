Aniversário de Belém terá shows de Viviane Batidão e aparelhagem Crocodilo

Programação cultural será realizada no dia 12 de janeiro, na Praça do Relógio, a partir das 20 horas.

A cidade de Belém completa 408 anos de existência na próxima sexta-feira (12). Para celebrar a data, a Prefeitura de Belém irá promover uma noite de shows gratuitos na Praça do Relógio, a partir das 20 horas. A cantora Viviane Batidão e a aparelhagem Crocodilo, referências no mundo do tecnobrega, estão entre as atrações que o público da capital vai poder conferir na noite da capital paraense.

Viviane é conhecida pelos sucessos “Vem Meu Amor (Xananá), “Galera da Golada” e “Olha Bem Pra Mim Amor”, que fazem parte do seu repertório em vários shows realizados no estado. Conhecida como a rainha do tecnobrega, a artista costuma reunir multidões e vários fãs por onde passa.

A hitmaker se animou com a presença confirmada no evento e fez questão de divulgar aos fãs nas redes sociais, garantindo muito tecnobrega, no show que faz parte da turnê “Rock da Rainha”. Em postagem no Instagram, a artista aproveitou para convidar o prefeito da cidade, para dançar ao lado dela no palco. “Alô, Edmilson, bora dançar um tecnomelody e “rock doido”, viu?”, brincou.

“Meus amores maravilhosos, sexta, dia 12/01, vamos juntinhos comemorando os 408 anos de Belém, da nossa capital que eu tanto amo! Festa aberta ao público na praça do Relógio, e vocês são nossos convidados!”, continuou Viviane.

Para levar ainda mais tecnobrega para as ruas do bairro da Campina, a aparelhagem Crocodilo também irá comandar o evento ao lado da cantora. O famoso som que embala as casas de shows começou em 2014, tocando nos bairros da capital. Anos depois, o projeto ganhou fama por outros lugares e ganhou visibilidade no estado e no Brasil.

No início, o projeto se apresentava como “Incrível Crocodilo”, passou para “Gigante Crocodilo”, “Surreal Crocodilo”, com a palavra “prime” no final, em algumas ocasiões, e é atualmente intitulado de “Tudão Crocodilo”.

Com sucessos musicais como o hit “Faz a Boquinha do Animal”, a aparelhagem é conhecida por apresentar um show de som e luzes com hits da música paraense. Em 2021, o Crocodilo fez parte da gravação do clipe “No Chão Novinha”, de Anitta e Pedro Sampaio, gravado em Belém.

Cidinho Assis, sócio-proprietário do som, comemorou a participação do Crocodilo na programação e exaltou a cultura paraense em vários segmentos, desde os ritmos musicais às famosas comidas típicas.

“É com muito carinho e prazer que nós, da aparelhagem Crocodilo, vamos participar dos 408 anos da nossa querida Belém, cidade morena do açaí e do Ver-o-Peso, que é uma cidade rica em cultura musical, com uma culinária maravilhosa. Fazer parte dessa festa de aniversário nos deixa muito felizes. Podem ter certeza que vamos dar show e fazer uma festa incrível para ficar na memória de todos”, garantiu.

