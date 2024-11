‘Estamos morrendo sufocados’: há 5 dias, incêndio atinge mais de 15 km de área de mata no Acará, nordeste do PA

Área de mata no Acará sofre com queimadas há cinco dias — Foto: reprodução

Moradores precisaram receber atendimento médico devido inalação de fumaça e animais morreram carbonizados tentando fugir do fogo.

Um cenário de fogo e destruição tem tomado conta de uma área de mata de mais de 15 km no Acará, no nordeste do estado, desde o último sábado (26), segundo a Defesa Civil. O incêndio, ainda sob investigação das autoridades locais, tem provocado a perda de plantações, recursos naturais, mortes de animais e problemas respiratórios em quem vive na região.

As chamas estão concentradas na comunidade Bom Futuro, localizada na região do baixo Acará, onde vivem mais de 1.600 pessoas que vêm sofrendo com os impactos da queimada. No local, muitas famílias utilizam as plantações como fonte de renda, em especial, a produção de açaí, que encontra-se prejudicada já que muitos açaizais foram destruídos.

Vídeos mostram o desespero das famílias em meio a situação. Em destaque, um homem grava um foco de queimada enquanto grita: “estamos morrendo sufocados”. Isso tem relação a outra consequência alarmante tem relação à saúde dos moradores que, devido a inalação da grande quantidade de fumaça que há no local, muitas pessoas precisaram receber atendimento médico urgente com quadro de problemas respiratórios.

Também foram encontrados animais mortos com a pele carbonizada, e outros tentando fugir do fogo.

Equipes de Bombeiros e agentes civis estão na área tentando conter o avanço das chamas na comunidade e dando o suporte inicial necessário às famílias atingidas.

Fonte: g1 Pará — Belém e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/10/2024/18:01:00

