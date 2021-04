Estátua de Cristo no RS supera a do RJ e vira a maior do Brasil

Estátua de Cristo em Encantado (RS) terá 43 metros – Divulgação/Associação Amigos do Cristo Protetor –

Em um projeto ambicioso, a cidade gaúcha de Encantado, a 144 quilômetros de Porto Alegre, está construindo aquela que promete ser a maior estátua do Cristo Redentor no Brasil.

A obra, iniciada em 2019, terá 43 metros de altura somadas a estátua e a base, e contou anteontem com a instalação dos braços e da cabeça da imagem, fazendo o monumento ganhar forma.

Chamada de Cristo Protetor, a estrutura é feita de concreto e ferro, orçada em R$ 2 milhões. O dinheiro foi arrecadado por meio de doações de empresários e da comunidade. Não existe verba pública na construção.

A previsão é de que a estátua fique pronta em agosto e disponível para visitação em dezembro de 2021.

Depois de inaugurada, a estátua de Encantado terá 37 metros – sem levar em conta a base – o que a tornará o maior monumento de Cristo no Brasil, superando o da cidade de Elói Mendes, em Minas Gerais, que possui 31,5 metros, e o famoso Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, de 30 metros.

Se considerar o pedestal, Encantado contará com o segundo maior monumento, ficando atrás de Sertãozinho, em São Paulo, que ergueu uma estátua de 18 metros, mas com uma base de 38 metros. Elói Mendes (39,5 metros) e Rio de Janeiro (38 metros) aparecem logo atrás.

No mundo, o monumento gaúcho será o terceiro maior, ficando atrás do Cristo de La Paz (72 metros), em construção no México; e do Cristo Rei (52 metros), na Polônia.

“Quando a comunidade planejou, a nossa intenção era de que a imagem fosse de um tamanho que chamasse atenção. Só de ser a maior do Brasil, já valerá a pena ao fim da obra”, disse ao UOL Gilson Conzatti, integrante da Associação Amigos do Cristo Protetor, entidade responsável pela construção.

Em razão do tamanho, a expectativa é de que O Cristo Protetor vire atração turística para a cidade de 23 mil habitantes, no Vale do Taquari. Os visitantes poderão subir até a altura do peito da imagem, a 34 metros do solo. Lá, as pessoas terão a oportunidade de fotografar os vales entre as montanhas.

O local escolhido fica em uma região de morro que representa um marco zero de Encantado. A ideia surgiu após um padre da cidade, chamado João Granzotto, sugerir, em 2016, ao então vereador Adroaldo Conzatti que a paixão dos moradores pela religião fosse representada por um monumento. A imagem de Cristo foi a escolhida para a homenagear a fé da comunidade local.

“O pessoal é muito religioso na cidade e o catolicismo é bastante forte, com a população muito participativa nas ações da igreja. Ao fim da obra, com certeza vai aumentar a circulação de turistas, tanto que após a gente colocar os braços e a cabeça, já teve gente indo lá. A expectativa é de que a cidade receba até 10 mil visitantes por mês”, destaca Gilson.

Campanha aberta

A obra está com uma campanha aberta para continuar arrecadando fundos. Para incentivar ainda mais as doações, a associação que coordena a obra sorteará uma caminhonete em 18 de dezembro através da Loteria Federal.

Fonte:UOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...