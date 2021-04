Novas leis do Código de Trânsito Brasileiro começam a valer na próxima segunda-feira

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O irmão e a sobrinha de Iracema morreram depois que um motorista embriagado, que participava de um pega, bateu no carro em que a família estava. Lei mais dura, para ela, é sinal de menos famílias chorando e mais respeito no trânsito.

Quando pegar a licença para dirigir, Natanaelle não vai precisar se preocupar tão cedo com o prazo de renovação do documento, porque já vai pegar a mudança na lei que prevê a validade de dez anos.

Na segunda-feira (12) entram em vigor as novas leis do Código de Trânsito Brasileiro, sancionadas em outubro de 2020.

Há mudança no prazo de renovação da CNH para pessoas com menos de 50 anos. Limite de pontos para suspensão da CNH também sofreu alterações: serão necessários 40 pontos.

You May Also Like