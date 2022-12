Estrutura de ponte em construção desaba na Transamazônica e rodovia é interditada no Pará

Parte da estrutura de uma ponte em construção na BR-230, rodovia Transamazônica(BR-230), desabou no Rio Pucuruí em Novo Repartimento, no sudeste do Pará.

Não houve feridos. Outra ponte foi danificada e o trânsito, interditado. Não há previsão para liberar a via.

A ponte de madeira, principal da rodovia BR-230 sobre o rio Pucuruí, fica próxima à estrutura em construção e acabou sendo atingida pelos escombros que caíram.

Na manhã de segunda-feira (5), equipes do Dnit estavam no local avaliando e consertando a estrutura da ponte de madeira.

De acordo com o Dnit, devido ao excesso de chuva, a correnteza levou o material que caiu da ponte em construção, boiando, até a ponte antiga, o que a danificou.

Com a interdição do trecho, a orientação é motoristas buscarem rotas alternativas. O Dnit não informou prazo de liberação total na ponte de madeira, nem prazo para conclusão da ponte de concreto em construção. (Com informações do G1/Foto: Reprodução).

Jornal Folha do Progresso em 06/12/2022/10:03:23

