PM prende casal suspeito de série de assaltos em Santarém; ações são registradas por câmeras; vídeo

Casal preso suspeitos de roubo em Santarém — Foto: Blog do Pião/ Kamila Andrade/ g1

Mulheres foram os alvos dos bandidos presos na tarde desta quarta-feira (8). Um celular foi recuperado e um jovem também foi preso suspeito de receptar os objetos.

Após receber informações de que um casal em uma motocicleta estava realizando assaltos em Santarém, no oeste do Pará, a equipe de patrulha do 35º Batalhão da Polícia Militar iniciou buscas, conseguindo localizar e prender os suspeitos. A prisão em flagrante aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (8), na Avenida Curuá-Una, bairro Interventoria.

Câmeras de segurança registraram duas ações criminosas dos suspeitos. As imagens foram cedidas à polícia, auxiliando na identificação e prisão dos bandidos.

Pelas imagens, é possível ver que o suspeito, identificado como Marco Aurélio, abordava as vítimas, enquanto a parceira, Adriane Alice Feitosa Guimarães, permanecia na garupa da motocicleta apenas observando. (Assista ao vídeo)

As mulheres eram alvos fáceis do casal. Uma adolescente que caminhava distraída usando um celular foi atacada por Marco Aurélio no bairro Santo André. Ela ainda lutou com o criminoso, mas foi agredida com um tapa no rosto e não conseguiu evitar o roubo.

Segundo o capitão Klaudius Farias, um dos celulares roubados já havia sido deixado em uma “boca de fumo”, conforme relato do próprio suspeito, mas os pertences da vítima do dia anterior ainda estavam com eles.

A Polícia conduziu os suspeitos à delegacia, mas não conseguiu encontrar todos os celulares roubados nos locais indicados. Contudo, encontraram outros itens que seriam de vítimas de assaltos ocorridos em dias anteriores, segundo a PM.

Além do casal, também foi apresentado na delegacia um terceiro suspeito, identificado como Cleidson Ferreira de Lima, acusado de receptação. Outro homem foi preso por suspeita de realizar assaltos usando uma motocicleta, que também foi apreendida.

O caso está sendo investigado para identificar outras possíveis vítimas e recuperar todos os itens roubados.

PM prende casal suspeito de série de assaltos em Santarém; ações são registradas por câmeras; vídeo.

— Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) May 8, 2024

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2024/17:03:55

