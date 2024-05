Novo PAC: governo federal destina R$ 826,9 milhões para obras no Pará

Presidente Lula e o ministro Jader Filho anunciam investimentos do Novo PAC — Foto: Ricardo Stuckert / PR

Serão destinados R$ 826,9 milhões para o Pará, em 59 diferentes ações, como novos ônibus, unidades habitacionais e sistemas de abastecimento de água.

Nesta quarta-feira (8), o ministro Jader Filho e o presidente Lula anunciaram investimentos do Novo PAC Seleções nos eixos “Cidades Sustentáveis e Resilientes” e “Água Para Todos”, destinados para obras de urbanização, contenção de encostas, renovação de frota de ônibus e implantação de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais de 532 municípios brasileiros, sendo 41 deles no Pará.

Serão destinados R$ 826,9 milhões para o Pará, em 59 diferentes ações, como obras de urbanização de áreas periféricas, contenção de encostas, renovação de frota de ônibus e implantação de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais.

Grande Belém

Obras de urbanização

Entre as obras de urbanização em áreas periféricas, foram selecionadas propostas nos municípios de Belém e Ananindeua, onde recursos de mais de R$ 454 milhões vão contemplar intervenções nas áreas de saneamento, mobilidade urbana e habitação nas regiões do Tucunduba, Mata-Fome e Ariri-Bolonha. Estão previstas, ainda, 530 novas unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida dentro do projeto de urbanização do Tucunduba.

Novos ônibus

O Ministério das Cidades também selecionou projetos de renovação de frota do transporte público nas regiões metropolitanas de Belém, de Santarém e no município de Parauapebas, disponibilizando recursos para compra de 238 novos ônibus, sendo 60 elétricos e 178 com motorização no padrão Euro 6, com menos emissões de gases do efeito estufa. Somados, os investimentos são de R$ 266 milhões.

Regiões afetadas pela seca

Para contenção de encostas, foram destinados recursos para os municípios de Redenção e Parauapebas. Outras 25 cidades paraenses tiveram projetos de implantação de sistemas de abastecimento de água em áreas rurais selecionadas para receber recursos, em especial nas regiões mais afetadas pela seca em 2023, como o oeste e o sudoeste do Pará e oito municípios do Arquipélago do Marajó. A seleção contemplou, ainda, 25 cidades para a execução de planos de regularização fundiária.

Novo PAC

O Novo PAC Seleções foi lançado no dia 27 de setembro de 2023 quando foram anunciados investimentos de R$ 65,2 bilhões para seleções de obras e empreendimentos, com participação dos estados e municípios. No total, o programa compreende cinco eixos e 27 modalidades, executadas pelos Ministérios das Cidades, Saúde, Educação, Cultura, Justiça e Esporte, sob coordenação da Casa Civil da Presidência da República.

Jader Filho destacou que o Ministério das Cidades recebeu mais de 6.500 propostas de municípios de todos os estados do Brasil e a seleção priorizou atender a todas as unidades da federação. “Nessa primeira etapa foram escolhidos projetos em dois eixos e cinco modalidades, totalizando R$ 18,3 bilhões. Essa cifra representa a geração de 234 mil empregos diretos e indiretos nos próximos anos, segundo metodologia da FGV”, declarou o ministro.

Todas as cidades com propostas selecionadas terão até 7 de junho para apresentar a documentação para efetivar a contratação. Assim, a partir dos próximos dias, conforme forem enviadas as documentações pelos proponentes, as propostas podem ser contratadas.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/05/2024/17:29:31

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...