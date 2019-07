Estudante da escola Tancredo Neves passa mal e morre no hospital em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A escola Tancredo Neves onde Camila estudava no 7ºano C, decretou luto nesta terça-feira(23), sem atividades escolar.

Camila foi internada nesta segunda-feira (22), no atendimento de emergência do hospital municipal de Novo Progresso onde veio falecer.

You May Also Like