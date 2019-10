Exército realizou um “Site Survey” no Campo de Provas Brigadeiro Velloso em Novo Progresso

Implantação do Sistema Transportável para Rastreio de Engenho em Voo (Fotos:Defesa.com.br)

No período de 14 a 18 de outubro de 2019, no Campo de Provas Brigadeiro Velloso (CPBV), em Novo Progresso, Pará, o Centro de Avaliações do Exército (CAEx), “Campo de Provas da Marambaia”, realizou um Site Survey, análise minuciosa do terreno, com a finalidade de fazer reconhecimento prévio e levantar os melhores locais para posicionamento dos sensores do Sistema Transportável para Rastreio de Engenho em Voo (STREV).



As atividades fazem parte do Programa Estratégico do Exército “Astros 2020” e contaram com a presença de um major e um primeiro-tenente, ambos Engenheiros Militares do CAEx, e de Engenheiros Civis de empresa nacional contratada. Houve emprego de “drones” e sensores de alta precisão, para mapear, detalhadamente, in loco, toda a região do CPBV.

Fonte:defesa.com.br

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...