Estudante da rede estadual de Santarém é o vencedor do Jovem Senador 2023 no Pará

(Foto:Reprodução) – O estudante Ariel Barbosa Corrêa, de 17 anos, da Escola Estadual de Ensino Médio Álvaro Adolfo da Silveira, em Santarém, na região de Integração do Baixo Amazonas, foi o aluno selecionado pelo programa Jovem Senador 2023 no Pará, realizado pelo Senado Federal.

O resultado foi anunciado no último sábado (24), quando a coordenação nacional do programa enviou o nome do estudante vencedor, que foi divulgado durante a festa junina da unidade escolar.

”Recebi o resultado com bastante surpresa. Eu realmente não esperava que minha redação fosse escolhida, mas, apesar disso, me empenhei bastante no tema. Estou muito feliz, mas parece que a ficha está caindo somente agora. Esse é o resultado também das aulas de redação do nosso professor Romy, que é um incentivador e facilitador de temas da redação. Ele incentivou todos os estudantes a participarem do concurso e deu muito certo”, disse Ariel, que cursa o terceiro ano do Ensino Médio na escola e foi orientado pelo professor de redação Romy Eduardo Ferreira Castro.

Com a conquista, agora o estudante vai participar da Semana de Vivência Legislativa, em Brasília, de 21 a 25 de agosto, como Jovem Senador representante do Pará. ”Quero aprender bastante sobre política, quero ler mais sobre o assunto, estou um pouco ansioso, mas, no momento, estou voltado para os preparativos do Enem, onde pretendo concorrer a uma vaga na engenharia civil”, disse ele, que está entusiasmado pela experiência na capital federal.

O Jovem Senador é uma ótima oportunidade para os estudantes que desejam ampliar seus conhecimentos sobre a política brasileira e se engajar em questões de interesse público. Além disso, o programa também é uma forma de incentivar a cidadania ativa e o protagonismo juvenil.

”A escolha da redação de um aluno da Escola Estadual Álvaro Adolfo da Silveira, como a melhor dentre todas as escolas paraenses, é motivo de honra e muito orgulho, pois expressa o reconhecimento da dedicação do corpo diretivo, da equipe pedagógica, do corpo docente e colaboradores em zelar e estimular pelo crescimento acadêmico e pessoal dos discentes dessa instituição de ensino, que há mais de 60 anos contribui com a formação de cidadãos e cidadãs. Que essa conquista possa inspirar e potencializar outros Jovens Senadores para representar nossa região e nosso Estado”, disse a educadora Fátima Miranda, diretora da escola.

Jovem Senador – O programa seleciona 27 estudantes – um de cada Estado – para passar uma semana na capital federal, Brasília, conhecendo e vivenciando, no Senado Federal, o trabalho dos parlamentares.

No Pará, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), por meio da Coordenação de Ensino Médio (Coem), realiza todos os anos um trabalho para incentivar estudantes da rede pública a se inscreverem no programa.

A seleção dos estudantes é feita por meio de um concurso de redação e a prova é aplicada em sala de aula, com material oferecido pelo programa. O tema de 2023 foi “Saúde mental nas escolas públicas”. Na etapa estadual, a escola escolhe a melhor redação e depois a Secretaria de Educação do Estado define as três melhores, sem promover nenhuma classificação. A partir daí, o Senado seleciona o melhor texto de cada Estado. O autor ou autora da redação escolhida se torna um jovem senador ou senadora, representando seu Estado ou o Distrito Federal.

Fonte:Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/06/2023/09:04:05

