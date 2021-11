Gustavo Lima recebe lembrança em ouro do Prefeito de Itaituba

O Show com Gustavo Lima, seria realizado na abertura da Expoagro dia 6 de novembro foi adiado após morte da cantora Marília Mendonça que ocorreu no dia 5 de novembro em Minas Gerais.(Foto: Via WhasApp)

O Show foi adiado e realizado no encerramento da Expoagro na quinta-feira, 11 de novembro. No meio do “show” o prefeito Valmir Clímaco entregou uma lembrança para o cantor em ouro. A informação que a homenagem partiu de garimpeiros. A lembrança de quase 3 quilos de ouro foi entregue ao cantor pelo Prefeito Valmir Clímaco (MDB). “Gustavo Lima questionou isto é de verdade”?

Assista ao vídeo

Fonte:Jornal Folha do Progresso

