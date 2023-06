Bradesco abre processo seletivo para 18 estados; há vagas no Pará

(Foto:Reprodução) – O Bradesco está com inscrições abertas para o seu novo processo seletivo, com vagas para 18 estados do Brasil, para atuar na área de Atacado dentro da empresa. Interessados podem realizar suas inscrições até o dia 12 de julho.

O novo programa de estágio do Bradesco está oferecendo a oportunidade de estudantes em participarem e entrarem no mercado de trabalho, com a experiência e compromisso na formação e desenvolvimento de novos talentos.

Os estagiários irão atuar na área de Atacado, onde vão participar de um dos maiores e mais completos sistemas financeiros do país, com grandes investidores. Os estudantes ainda vão ter a oportunidade de aprender com os experientes profissionais da área, com acesso as principais tecnologias envolvidas no mercado.

Além disso, ao longo do programa vão participar de uma trilha de desenvolvimento, especialmente feita pela universidade do Bradesco, a Unibrad. O objetivo é aumentar e melhorar os conhecimentos e habilidades comportamentais e técnicos dos estudantes escolhidos para participar do programa.

Os talentos escolhidos vão trabalhar especificamente nas áreas de Atacado IPC, Corporate, Corporate One, Large Corporate, Global Private Bank, Private Equity, Investiment Banking, Global Markets, Investimentos, Internacional e Câmbio, Multis e Institucional, Tesouraria, Pesquisas e Estudos Econômicos.

O estágio do Bradesco vai funcionar nos modelos de trabalho presencial e híbrido, com vagas para as áreas de:

Alagoas – Maceió;

Bahia – Salvador, Vitória da Conquista;

Ceará – Fortaleza;

Distrito Federal – Brasília;

Espírito Santo – Cachoeiro de Itapemirim, Colatina;

Goiás – Goiânia;

Minas Gerais– Belo Horizonte, Pouso Alegre, Uba;

Mato Grosso do Sul – Campo Grande, Dourados;

Mato Grosso – Cuiabá, Tangará da Serra;

Pará – Marabá;

Paraíba – João Pessoa;

Pernambuco – Recife;

Paraná – Curitiba, Foz do Iguaçu, Londrina, Maringá;

Rio de Janeiro – Petrópolis, Rio de Janeiro;

Rio Grande do Sul – Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Porto Alegre;

Santa Catarina – Blumenau, Chapecó, Florianópolis, Joinville;

Sergipe – Aracaju

São Paulo – Araraquara, Campinas, Franca, Jundiaí, Marília, Osasco, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São Paulo, Sorocaba.

Para poder participar do programa de estágio Bradesco, é preciso ser estudante do ensino superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo) a partir do 2º semestre de graduação ou 1º semestre de pedagogia, ou 1º semestre de tecnólogo. Também precisa ter a disponibilidade para trabalhar com uma jornada de 20, 25 ou 30 horas semanais por no máximo dois anos.

