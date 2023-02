Estudante de Direito é assassinado a tiros em Redenção, no Pará

(Foto: Reprodução) – Um jovem foi morto com vários tiros nas proximidades do Terminal Rodoviário de Redenção, no sul do Pará.

O crime ocorreu na sexta-feira (3). O estudante de Direito Hudson Feitosa dos Santos, de 28 anos, foi surpreendido pelo assassino na Rua Cambará, Setor Alto Paraná, e não teve chances de escapar da mira do criminoso.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e constatou que a vítima morreu no local.

De acordo com informação repassadas por populares para a Polícia Militar, o assassino abordou Hudson, os dois trocaram algumas palavras e em seguida o pistoleiro sacou de uma arma, atirou várias vezes contra o estudante.

No local do crime foram encontradas diversas cápsulas de revólver calibre 38. Uma equipe de policiais civis esteve no local ouvindo testemunhas e coletando pistas que possam auxiliar nas investigações em torno do crime, que tem características peculiares de “acerto de contas”.

O homicídio foi registrado no Departamento de Homicídios da Delegacia de Polícia de Redenção. A PC informou que foi instaurado um inquérito policial para a apuração dos fatos e esclarecimento do caso. Quem tiver informações que possam auxiliar as autoridades nas investigações pode informar pelo Disque 181. A ligação é gratuita com anonimato garantido. (Com informações do Correio de Carajás).

Jornal Folha do Progresso em 06/02/2023/11:30:53

