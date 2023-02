Inscrições abertas para juiz substituto do TRE-PA

TJPA publicou o edital no dia 1º de fevereiro e candidatos têm apenas 10 dias úteis para efetuar a inscrição – (Foto: Divulgação).

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) publicou no Diário da Justiça o Edital nº 7530/2023, referente ao concurso para juiz substituto no Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA).

As inscrições começaram no dia 1º de janeiro e vão até o dia 14 deste mesmo mês (10 dias úteis). Sendo assim, apenas uma vaga está em jogo.

O requerimento de inscrição deverá ser dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará e entregue no Protocolo Administrativo do TJPA, no edifício-sede, no prazo mencionado, instruído, obrigatoriamente, com a documentação exigida pelo artigo 4º da Resolução nº 23.517/2017 do Tribunal Superior Eleitoral e pelo artigo 3º da Resolução nº 24/2017 do TJPA:

– O requerimento deverá fazer expressa menção ao Edital em que pretende habilitar-se, sendo de sua responsabilidade a veracidade e as condições de legibilidade dos documentos que instruírem o pedido.

– O exercício da advocacia será comprovado pela inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e por documentos que atestem a prática de atos privativos, nos termos do art. 5º da Resolução nº 23.517/2017 do Tribunal Superior Eleitoral. (Com informações do DOL).

06/01/2023

