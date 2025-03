Estudantes da Ufopa embarcam para missão acadêmica no Chile

Professor Rodrigo Fadini (ao centro) com discentes que participarão da missão acadêmica ao Chile. Foto: Ascom/Ufopa

Discentes de graduação e de pós-graduação ficarão dois meses e meio na Pontifícia Universidad Católica de Valparaíso, realizando atividades de pesquisa e extensão.

Alunos de graduação e da pós-graduação da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) partem nesta quinta-feira, 20 de março de 2025, em missão acadêmica para o Chile. O grupo passará dois meses e meio realizando atividades de pesquisa e de extensão na Pontifícia Universidad Católica de Valparaíso.

A iniciativa faz parte do Programa Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão Internacional (PEEX Internacional), gerido pela Assessoria de Relações Nacionais e Internacionais (Arni). Em 2025, o PEEX Internacional possibilitará a realização de sete missões internacionais, sendo duas com mobilidade discente: a primeira para o Chile e a segunda para Angola, com partida prevista para o mês de abril. Cada professor selecionado receberá uma ajuda de custo no valor de R$ 20.000,00 e os alunos R$ 25.000,00 cada um.

“Participei da primeira edição do PEEX Internacional e estabeleci uma parceria com a Pontifícia Universidad Católica de Valparaíso, no Chile. Nesta nova missão, vou na companhia de quatro estudantes da Ufopa, um de pós-graduação e três de graduação”, explica Rodrigo Fadini, professor do Instituto de Biodiversidade e Florestas (Ibef) e do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade (PPGBEES), que coordenará a missão.

Participam da missão internacional à Pontifícia Universidad Católica de Valparaíso as discentes de graduação Ana Caroline da Silva Viana, Laenna Morgana Cunha da Silva e Natália Taís Vieira de Almeida, vinculadas ao Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas (ICTA); e o aluno de pós-graduação Gustavo Henrique dos Anjos Rodrigues.

“Estabelecemos planos de trabalhos para os alunos, que serão desenvolvidos na instituição internacional. Ao final, temos uma lista de produtos esperados, como artigos científicos, projetos e até uma exposição sobre as pesquisas do nosso laboratório. Por alguns dias, Valparaíso vai experimentar um pouco da natureza amazônica”, explica Fadini.

É o caso, por exemplo, da discente Natália Taís Vieira de Almeida, que está escrevendo um artigo científico sobre ervas de passarinho em cajueiros. “Vou continuar a escrita de um artigo sobre degradação e retenção de erva de passarinho em cajueiros. Também vamos participar de atividades de campo e de laboratório”, explica. “A minha expectativa é melhorar meu conhecimento com relação às ervas de passarinho e aprender novas técnicas”.

“A nossa missão no Chile é replicar o experimento da minha dissertação de mestrado que tem como objetivo desenvolver estratégias para diminuir a ocorrência de ervas de passarinho em ambientes urbanos, uma vez que causam a deterioração das árvores afetadas, entre outros prejuízos”, explica Gustavo Henrique dos Anjos Rodrigues, discente do Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade (PPGBEES) da Ufopa. “A minha expectativa é ampliar a escala de aplicação dessas estratégias e, consequentemente, dar uma resposta à sociedade, uma vez que o nosso trabalho aqui na Universidade é pago com recursos públicos”.

