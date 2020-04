Estudantes paraenses que vivem na Bolívia pedem ajuda para voltar ao Brasil

Por conta da pandemia de Covid-19, brasileiros que vivem em outros países não conseguem voltar da casa.(Foto:Reprodução)

Estudantes do Pará que vivem na Bolívia pedem ajuda para tentar voltar ao Brasil. Por conta da pandemia de Covid-19, brasileiros que vivem em outros países não conseguem voltar da casa. Os paraenses solicitam ajuda do Governo do Estado para retornar ao Pará.

“Eu faço um apelo para que os nossos governantes, que consigam algum meio de transporte pra que a gente possa voltar ao Pará. Aqui, conseguimos chegar até a fronteira, mas depois não conseguimos passar. Queremos ajuda”, pede a estudante de medicina Emilly Miranda, que vive na cidade e Cochabamba.

Quem também fala da falta de transportes é Marcos Almeida, que também cursa medicina no país. Segundo ele, as aulas na Bolívia estão paralisadas por conta da Covid-19 e, por isso, eles querem voltar para o Pará.

“Não conseguimos ônibus e nem avião. Eu não sou o único. Tem muitos muitos paraenses aqui na Bolívia que não conseguem voltar para o Brasil. Tememos o abandono aqui”, relata.

De acordo com o Consulado Geral do Brasil em Cochabamba, entre os dias 7 e 13 de abril, a entidade intermediou o retorno de mais de 900 estudantes brasileiros. No entanto, desde essa data, o consulado suspendeu as restrições, dificultando a volta dos universitários paraenses isolados no país.

No início da semana, dois ônibus com estudantes que também cursavam medicina, mas no Paraguai, conseguiram chegar ao estado. Cerca de 90 universitários desembarcaram em Ourilândia do Norte e Tucumã, no sudoeste do estado.

