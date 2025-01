Ex-agente penitenciário atira em motociclista e em si mesmo no Pará

Foto: Reprodução redes sociais | Câmeras de segurança registraram o crime. A motivação do ataque ainda está sendo investigada, mas há indícios de que o crime tenha relação com o fim do relacionamento do atirador com sua ex- esposa.

Um caso de violência chocou os moradores da Gleba Assurini, mais precisamente na localidade de Nova Transunião, zona rural de Senador José Porfírio, no sudoeste paraense. Segundo informações da polícia, por volta das 3h da manhã, Alex Freitas dos Santos, de 39 anos, homem que aparece em imagens de uma câmera de segurança sem camisa e com uma arma na mão, disparou contra um motociclista e, em seguida, tirou a própria vida com dois tiros na cabeça. No vídeo dá pra ver que ele aponta a arma para outro homem que está em uma motocicleta e atira 4 vezes.

De acordo com testemunhas, o motociclista, que usava uma mochila, foi socorrido por uma ambulância e levado a um hospital. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima. Nas imagens do incidente, é possível ver o momento em que o atirador se aproxima, dispara contra o motociclista e depois atira contra si mesmo.

Ainda segundo a polícia, Alex, ex-agente penitenciário possuía documentação regular para portar arma de fogo e estava afastado da função há dois meses. A motivação do ataque ainda está sendo investigada, mas há indícios de que o crime tenha relação com o fim do relacionamento do atirador com sua ex- esposa.

O caso foi registrado pela Delegacia de Polícia Civil de Senador José Porfírio, que ficará responsável pelas investigações.

Nota da Polícia Civil

A Polícia Civil do Pará informou que o caso está sob investigação da Delegacia de Senador José Porfírio. Perícias foram solicitadas para auxiliar na elucidação dos fatos.

IMAGENS FORTES DO VÍDEO!

CLIQUE AQUI E ASSISTA AO VÍDEO NO INSTAGRAM

Fonte: Estado do Pará Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/01/2025/08:04:13

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...