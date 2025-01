Homem morre após ter pernas decepadas com facão na casa da ex, no Pará

Foto: Ilustrativa | O homem morreu em confronto após tentativa de invasão a casa da ex, na zona rural de Capitão Poço.

Na madrugada de quarta-feira (1º) um homem morreu após uma tentativa de invasão a uma residência localizada na rua Sete de Setembro, na localidade de Marupá, em Capitão Poço, nordeste do estado. De acordo com informações da Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 4h.

A proprietária do imóvel, identificada como Maciele Conceição da Cruz, procurou o quartel da Polícia Militar às 5h10 para registrar a ocorrência. Segundo seu relato, seu ex-companheiro, José Leite da Silva, tentou invadir sua residência portando um facão. Ela afirmou que a tentativa estaria relacionada à recusa de José em aceitar o fim do relacionamento.

Maciele informou que, no momento do incidente, estava acompanhada de seu atual companheiro, Antônio dos Santos Alves Queiroz. De acordo com o relato, ao perceber a tentativa de invasão, Antônio saiu pela porta dos fundos segurando um pedaço de madeira e se envolveu em uma luta com José. Durante o confronto, Antônio sofreu ferimentos na cabeça e no antebraço causados pelo facão. José foi atingido na cabeça, o que o levou a perder a consciência.

Conforme a versão apresentada às autoridades, após imobilizar José, Antônio utilizou o facão para atingir as pernas do homem, que morreu no local. A equipe da Perícia Científica foi acionada e realizou a remoção do corpo. Antônio foi levado à Unidade de Atendimento Municipal por Maciele, onde recebeu atendimento médico. Após a alta, foi conduzido pela Polícia Militar à delegacia local para prestar depoimento e aguardar os procedimentos legais.

A Polícia Civil ainda não divulgou informações sobre a situação legal de Antônio. As investigações continuam.

Fonte: Estado do Pará Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/01/2025/08:29:00

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...