Ex-assistente acusa Tatá Werneck de assédio moral

Apesar de toda descontração apresentada no programa, ex-assistente diz que Tatá Werneck arranja problemas nos bastidores | Foto: Reprodução/Instagram @tatawerneck

O antigo funcionário do programa “Lady Night” usou o próprio perfil nas redes sociais para falar sobre o caso. Ele disse ainda que precisaria fazer terapia para superar situação.

Aatriz e apresentadora Tatá Werneck é conhecida por seu bom humor, carisma, entre outras qualidades que remetem a alegria e boa convivência. Contudo, nos bastidores do seu programa Lady Night, exibido nos canais Multishow e Globo, o cenário parece ser diferente.

Pelo menos, é o que afirma Gabriel Muller, ex-assistente da humorista que a denuncia por assédio depois de ter sido demitido da função de Assistente de Direção do programa.

A informação é da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que afirma ter tido acesso ao relato do ex-funcionário feito em um perfil fechado no Instagram. Na publicação, Muller afirma que nunca mais quer voltar a trabalhar com a apresentadora.

Ele disse ainda que a última temporada do programa “Lady Night” teria sido “a pior de todas” e que Tatá Werneck seria acostumada a ter problemas com quem trabalha no programa.

Como resultado desses acontecimentos, o ex-assistente de Tatá afirmou que precisaria fazer terapia para superar a situação.

Veja a publicação do ex-assistente:

Fonte: Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/12/2024/12:14:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...