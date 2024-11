Ex-candidato morto em explosão no STF usava roupas com naipes de baralho

(Foto: Reprodução) – Francisco Wanderley Luiz, 59, se explodiu na frente do STF na noite desta quarta-feira (13/11). Ele deu indícios do atentado nas redes

Morto ao explodir uma bomba na frente do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (13/11), Francisco Wanderley Luiz, 59, usava um conjunto verde com naipes de baralho.

O rosto e a mão direita do homem ficaram totalmente desfigurados. Restos mortais dele foram arremessados a metros da explosão.

Francisco Wanderley Luiz usava o codinome Tiu França nas redes sociais. Ele morava em Rio do Sul (SC) e foi candidato a vereador pelo município catarinense em 2020. Com 98 votos, não conseguiu se eleger.

Nas redes sociais, Francisco escreveu mensagens sugerindo um ataque com bombas contra alvos políticos que ele chama de “comunistas de merda”.

Ele chegou a divulgar prints que mandava a si próprio com várias ameaças. “Vocês poderão comemorar a verdadeira proclamação da República”, diz uma das mensagens. No post, ele alegou que o “jogo só acaba 16/11/2024”.

“Vamos jogar??? Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas de merda: William Bonner, José Sarney, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso… Vocês 4 são VELHOS CEBÔSOS nojentos”, escreveu ele, em imagem publicada no Facebook.

Cuidado ao abrir gavetas, armário, estantes, depósito de matérias etc. Início 17h48 horas do dia 13/11/2024… O jogo acaba dia 16/11/2024. Boa sorte!!!”, prosseguiu.

Em uma outra publicação, Francisco Wanderley está dentro do plenário do STF e diz “deixaram a raposa entrar no galinheiro”, contou.

Fonte: Willian Matos – Metrópoles e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/11/2024/16:09:00

