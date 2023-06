Ex-evangélica, Lina Nakamura turbina bumbum; Veja as fotos

O procedimento foi bancado pelos próprios assinantes do OnlyFans, através de uma espécie de “vaquinha”.

Depois de fazer uma lipoaspiração e colocar silicone nos seios, a modelo e hot influencer Lina Nakamura acaba de investir mais de R$ 40 mil para turbinar o bumbum. O procedimento é febre entre as famosas e ganhou o nome de bioplastia. Nas redes sociais, ela surpreendeu ao mostrar o antes e depois. Musa do OnlyFans, ela diz que o ‘corpo montado’ está rendendo mais.

“Meu corpo era 100% natural, mas me sentia muito menina, muito adolescente porque sempre fui magrinha. Meu bumbum era uma tábua”, brinca a modelo. “Queria me sentir mais mulherão, mais gostosa. Foi então que busquei as cirurgias. Não por trauma ou por padrões, mas queria ficar diferente. Agora mais turbinada, além de me sentir melhor, estou faturando alto. As montadas ganham mais”, decreta.

O procedimento, inclusive, foi bancado pelos próprios assinantes. Lina criou uma espécie de ‘vaquinha’ no OnlyFans, cerca de R$ 45 mil, incluindo o que gastou com o pós-operatório com massagens modeladoras e medicamentos. “Eles me ajudaram a renovar o shape. Falei que estava pensando em turbinar o bumbum e muitos já quiseram patrocinar. O resultado, claro, eles já conferiram bem de perto”, diz rindo.

E a Musa do OnlyFans não pretende parar com as cirurgias estéticas. Ela inclusive quer fazer uma íntima. A notícia já repercutiu entre os assinantes, que querem fazer um financiamento coletivo. Além de atender as vontades dos fãs, Lina ainda quer o ‘melhor shape da vida’ para a final do concurso Miss Copa do Brasil. Ela representa o Bragantino, um dos principais times paulistas de futebol.

Veja as fotos com o novo bumbum da musa do OnlyFans:

