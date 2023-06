Duas pessoas morrem após carro capotar e colidir com carreta na BR-163, no Trairão

Segundo informações, as vítimas seriam um homem de 45 anos e uma criança de 12 anos; O condutor da carreta evadiu-se do local sem prestar assistência às vítimas. (Foto: Reprodução).

Na noite do último domingo (11), duas pessoas morreram em um grave acidente na BR-163, próximo à comunidade do Tucunaré, na região do município de Trairão, no Sudoeste do Pará.

De acordo com as informações obtidas pela equipe da Ambulância do Consórcio Via Brasil, por volta das 19h, um veículo Volkswagen Gol de cor prata teria perdido o controle, capotado e colidido frontalmente com uma carreta de grãos.

As vítimas foram identificadas como Valdemir da Conceição Ricardo, de 45 anos, e uma criança de 12 anos, identificada apenas por Manoel. Segundo a equipe da Via Brasil, o condutor da carreta, Angelo Marcos Soares, de 38 anos, fugiu do local após o acidente, sem prestar assistência às vítimas.

Não há informações mais detalhadas do que possa ter ocasionado o acidente devido ao difícil acesso ao local da colisão.

Segundo informações da Polícia Militar, a empresa Via Brasil ficou responsável pela remoção dos corpos e dos veículos envolvidos no acidente, após a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), considerando que o acidente ocorreu em uma rodovia federal.

Fonte:Plantão 24horas News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/06/2023/16:46:01

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...