Ex-jogador da seleção russa de futebol morre na guerra na Ucrânia

Ex-jogador foi morte em combate durante guerra na Ucrânia ( Foto: Reprodução / Euro)

Zagueiro tinha 43 anos e, segundo ex-empresário, o corpo do ex-atleta ainda não foi recuperado.

O ex-zagueiro Aleksei Bugayev, que defendeu a seleção da Rússia na Eurocopa de 2004, morreu neste domingo (29) na guerra na Ucrânia. A morte foi confirmada pelo pai do ex-atleta à TASS, agência estatal de notícias russa.

Bugayev, de 43 anos, se alistou para participar da guerra após ser preso em setembro deste ano, no sul da Rússia. Ele havia sido condenado a nove anos e meio de prisão por diferentes denúncias de tráfico de drogas. As Forças Armadas russa costuma recrutar soldados em penitenciárias.

De acordo com o ex-empresário de Bugayev, Anton Smirnov, o Exército russo não conseguiu recuperar o corpo do ex-jogador para fazer o enterro. Smirnov não revelou detalhes sobre a causa da morte e nem onde aconteceu o combate fatal.

Em sua carreira de atleta, Bugayev defendeu times como Lokomotiv Moscou e Krasnodar nos anos 2000. Ele não chegou a ser presença frequente nas convocações da seleção russa, mas esteve na Eurocopa disputada há 20 anos.

O zagueiro esteve em campo em duas partidas. O ex-zagueiro encerrou sua carreira de forma precoce, em 2010, aos 29 anos.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/12/2024/13:21:05

