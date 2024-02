Ex-jogador pega prisão perpétua por matar ex com martelo

Giovanni Padovani foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato brutal da modelo Alessandra Matteuzzi, em 2022. | Foto: Divulgação/Som Livre e Reprodução/Redes Sociais

Giovanni Padovani, ex-jogador italiano, é considerado culpado pelo tribunal por homicídio qualificado, assédio e motivo fútil na morte da modelo Alessandra Matteuzzi.

O ex-jogador italiano Giovanni Padovani foi condenado à prisão perpétua pelo tribunal italiano, acusado do brutal assassinato de sua ex-namorada, Alessandra Matteuzzi, de 56 anos, em 2022. O crime ocorreu quando Padovani tinha 27 anos e atuava no Sancataldese, da quarta divisão.

O tribunal considerou Padovani culpado por homicídio qualificado por premeditação, assédio, motivo fútil e vínculo afetivo. Apesar da tentativa da defesa em alegar que o ex-jogador não estava consciente no momento do crime, a sentença foi dura e inclui ainda uma indenização considerável à família de Alessandra.

Em seu depoimento, Giovanni Padovani alegou uma mudança em sua personalidade, mas reconheceu a gravidade de seus atos, afirmando: “Eu não sou mais aquele homem, eu não podia ter a cabeça nele. Mas se você acha que é normal matar uma mulher tão bonita e inteligente quanto Alessandra, então eu mereço prisão perpétua. Se você reconhece uma perturbação no que eu fiz e ainda tenho, então considere tudo sem ser influenciado pela opinião pública. O que fiz é muito grave e imperdoável.”

Além da pena de prisão perpétua, Padovani foi condenado a pagar uma indenização à família de Alessandra, totalizando cerca de R$ 600 mil (100 mil euros) para a irmã e mãe dela, R$ 60 mil (dez mil euros) para os dois netos e R$ 30 mil (5 mil euros) para outras partes civis envolvidas.

MARTELO E TACO DE BEISEBOL

O caso chocante remonta a agosto de 2022, quando Alessandra foi brutalmente assassinada perto da residência do ex-casal. O relacionamento, que durou cerca de um ano, terminou de maneira trágica com Padovani agredindo a vítima com pontapés, socos, golpes de martelo, taco de beisebol e banco de ferro, causando ferimentos fatais na cabeça.

Semanas antes do crime, Alessandra havia denunciado o ex-jogador por perseguição, relatando que ele se tornou obsessivo e a perseguia constantemente, intensificando o clima de tragédia que culminou na morte da modelo.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/02/2024/17:51:12

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...