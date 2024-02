Homem agride esposa e cozinha coelho de estimação da família

O homem deve ser condenado por diversos crimes contra a esposa na Espanha. | Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Além de agredir a companheira e matar o animal, o agressor é acusado de ameaçar de morte filho pequeno do casal.

A Procuradoria de Valência, na Espanha, pede doze anos de prisão ao acusado.

A violência contra a mulher ainda é um problema fortemente enraizado no mundo. A violência doméstica se expressa de várias maneiras, desde o estupro até a violência psicológica, e precisa ser combatida com urgência. As consequências desse tipo de violência são terríveis para as vítimas, podendo levá-las à morte.

Essa semana, um homem deve enfrentar uma sentença de mais de 12 anos de prisão por diversos crimes contra a sua esposa em Valência, na Espanha.

O agressor é acusado de praticar violência física contra a companheira, ameaça de morte tanto ela o filho pequeno e de ter matado o coelho de estimação da família. Além disso, ele ainda cozinhou o animal e obrigou a família a consumi-lo.

De acordo com o Ministério Público do país, o homem enfrenta acusações que incluem quatro crimes de abuso no contexto da violência de gênero, um crime de lesões no mesmo contexto, um crime continuado de ameaças, um crime contra a integridade moral, um por maus-tratos habituais e outro contra animais.

Segundo a acusação, o primeiro ato de violência ocorreu em meados de outubro de 2021, quando o casal, em viagem a La Rioja, se hospedou em um motel e discutiu sobre a roupa que a mulher queria usar, resultando em agressões.

Em novembro do mesmo ano, após outra discussão, o acusado amarrou os braços e pernas da mulher, ameaçando cortar sua garganta e atirá-la pela chaminé. Em dezembro, após nova discussão, o homem amarrou novamente a mulher, deixando-a de bruços por uma hora.

No final do mesmo mês, o agressor ficou irritado porque a mulher cuspiu enquanto usava uma máquina de cortar cabelo. Ele forçou-a a segurar o coelho de estimação e cortou a garganta do animal com uma faca, obrigando a mulher assistir a morte do bicho. Posteriormente, o agressor cozinhou o coelho e tentou fazê-la comer.

Além das acusações, o Ministério Público solicita uma indenização à vítima no valor de 420 euros (cerca de 2300 reais) por danos físicos e 3.000 euros (cerca de 16 mil reais) por outros prejuízos. O caso ainda está em julgamento e a sentença deve ser divulgada ainda essa semana.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/02/2024/17:43:23

