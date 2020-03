Ex-marido suspeito de matar jovem com 18 facadas morre em confronto com a polícia em Peixoto de Azevedo noMT

Odir da Rosa Santos, de 23 anos, estava armado e foi morto ao atirar contra policiais em Peixoto de Azevedo — Foto: Facebook/Reprodução

De acordo com a Polícia Civil, Odir da Rosa Santos, de 23 anos, estava armado e não se entregou ao ser abordado por policiais.

O ex-marido suspeito de ter assassinado uma jovem com 18 facadas em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá, morreu em confronto com policiais na madrugada desta segunda-feira (2) na mesma região.

De acordo com a Polícia Civil, Odir da Rosa Santos, de 23 anos, estava armado e não se entregou ao ser abordado por policiais.

Laiany Lemos Almeida, de 18 anos, foi morta com 18 facadas na semana passada pelo ex-marido.

Segundo a Polícia Civil, um grupo de policiais procuraram por Odir, que já estava com o mandado de prisão decretado pela Justiça, e o localizaram ainda no sábado (29) quando trocou tiros com a polícia.

Odir foi encontrado em uma lanchonete no município e tentou fugir a pé em um matagal. Depois de uma hora de busca, ele saiu do matagal e, armado, fez um disparo contra os policiais duas vezes.

A polícia pediu que ele se entregasse e soltasse a arma e, como não se entregou, acabou baleado.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, mas constatou a morte do rapaz.

O crime

Os vizinhos ouviram Laiany pedindo socorro e gritando. Depois que os gritos pararam, as testemunhas viram uma pessoa em uma motocicleta saindo do local.

A Polícia Militar foi chamada e encontrou a jovem morta a facadas na residência.

Testemunhas contaram à polícia que Laiany e o suspeito moravam juntos e tinham dois filhos. O casal havia se separado há pouco tempo.

Por G1 MT

02/03/2020 14h05

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...