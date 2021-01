Ex-miss é achada morta em banheira de hotel, e suspeita é de estupro coletivo

Foto: Instagram/Reprodução – Três homens acusados de violentar sexualmente a jovem foram presos e outros nove estão foragidos

Morte da ex-miss Christine Dacera está sendo investigada

A morte da ex-miss Christine Dacera, de 23 anos, chocou as Filipinas. A jovem, que trabalhava como aeromoça, foi encontrada morta na banheira do quarto de um luxuoso hotel em Manila.

O caso ainda está sendo investigado, mas a principal suspeita da polícia é de que a mulher tenha sido vítima de um estupro coletivo. Doze homens são suspeitos do crime, sendo que três estão presos e nove foragidos.

Entre os detidos, alguns eram amigos de Dacera. A morte foi confirmada após a virada do ano. O jornal The Sun informou que as investigações apontaram que a jovem e outras pessoas estavam participando de uma festa de Réveillon.

Já durante a manhã, um amigo da ex-miss chegou no quarto do hotel e encontrou a jovem na banheira. Pensando que ela estivesse dormindo, o rapaz disse que cobriu o corpo dela com um cobertor e foi deitar. Ao acordar e ver que Dacera continuava na banheira, ele percebeu que ela estava desacordada.

A jovem foi levada para um hospital, mas não resistiu. Conforme a polícia, a vítima tinha “lacerações e esperma em sua genitália”, além de várias outras lesões no corpo.

A última publicação da ex-miss nas redes sociais foi no dia 28 de dezembro.

Por Da Redação

06/01/21 – 11h58

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...