Ex-padrasto estupra criança de 7 e é preso no Pará

A vítima confirmou a policia ter sido estuprada por diversas vezes pelo suspeito, que pedia que ela guardasse segredo. Após ter sido autuado em flagrante, Manoel Maria Alves Furtado foi transferido para a Cadeia Pública de Parauapebas.

Um homem de 57 anos foi preso em Parauapebas, no sudeste paraense, acusado de ter abusado sexualmente de uma criança de apenas 7 anos. Para as autoridades, Manoel disse que a vítima é filha de uma ex-companheira, que eventualmente dorme em sua casa.

De acordo com a Polícia Militar, Manoel Maria Alves Furtado foi preso na Rua Padre Cícero, no Bairro da Paz, após populares revoltados com o ocorrido o imobilizarem na via pública até a chagada da policia.

Acusado e vítima foram encaminhados à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil, onde prestaram depoimento. A prisão ocorreu, na segunda-feira (26). Manoel afirmou ainda que a acusação de estupro foi iniciada por outra criança do bairro, que possui deficiência mental. Segundo ele, a criança deficiência mental, teria afirmado para a mulher que Manoel estava abusando da filha dela.

Em depoimento, a vítima confirmou a policia que teria sido estuprada por diversas vezes pelo suspeito e que ele pedia que ela guardasse segredo. Após ter sido autuado em flagrante por estupro contra a menor, Manoel Maria foi transferido para a Cadeia Pública de Parauapebas na manhã desta terça-feira (27).

Enquanto o suspeito segue para o presídio, o procedimento é encaminhado para o Poder Judiciário que deverá passar por uma audiência de custódia.

