Após operação de retirada de invasores de terra indígena no Pará, comitiva federal e SFT fazem devolução simbólica de área ao povo Parakanã

Terra Indígena (TI) Apyterewa, localizada em São Félix do Xingu, no sudeste do Pará. — Foto: Divulgação/Adepará

Assembleia com representantes do SFT e do Governo Federal marcou fim de operação de retirada de invasores em TI, no PA. Devolução teve assinatura de ato ministerial atestando fim da operação, iniciada em outubro de 2023.

Uma comitiva com representantes do Governo Federal e do Supremo Tribunal Federal (STF) participou, nesta quarta-feira (6), de uma assembleia do povo Parakanã, na Terra Indígena Apyterewa, no sul do Pará.

Segundo ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, a visita marca o fim da operação de desintrusão na TI, iniciada em outubro de 2023. Houve uma celebração com devolução simbólica da área aos indígenas

A ministra dos Povos Indígenas e o ministro da Secretaria Geral da presidência, Márcio Macedo, divulgaram nas redes sociais que já estão em Altamira, para participar do encontro, que teve também como objetivo debater as questões do território e celebrar a cultura do povo indígena.

As autoridades presentes, entre elas a secretária de estado dos Povos Indígenas do Pará, Puyr Tembé, participaram da devolução simbólica da TI ao Povo Parakanã, com a assinatura de ato ministerial atestando o fim da operação.

O Governo Federal informou que cerca de 300 agentes de diversas instituições federais participaram da operação, que resultou ainda na destruição de garimpos e outras atividades ilegais.

Dados do Censipam revelam que, após a desintrusão, não houve alerta de desmatamento na região em janeiro de 2024.

Terra sob ameaça

A TI Apyterewa teve o maior desmatamento do país por 4 anos consecutivos e perdeu área maior do que Fortaleza. Imagens de satélite mostram a devastação entre 2020 e 2022 e foram expostas em estudo do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).

A área de preservação indígena foi homologada por decreto em 2007, reservando 773 mil hectares ao povo Parakanã. O território fica dentro do município de São Félix do Xingu, no sudeste do Pará.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/03/2024/15:26:56



