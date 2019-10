Ex-padrasto mantinha por 2 anos relações sexuais com menina de 12 anos em Marudá

(Foto:Reprodução) – Mesmo após a separação da mulher, homem continuava frequentando a casa e cometendo estupros, desde os dez anos da criança

A Polícia Civil que atua no distrito de Marudá, em Marapanim, litoral nordeste do Pará, prenderam um homem em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável majorado. A prisão foi feita após ele ser denunciado por manter relações sexuais com uma menina de doze anos, filha de sua ex-mulher.

Segundo a Polícia Civil, ele foi preso nesta quinta-feira (17), por intermédio da Unidade Integrada de Marudá, com apoio do pelotão da Polícia Militar de Marapanim e do Conselho Tutelar. O crime de estupro praticado pelo acusado foi considerado majorado – ou seja, mais grave – por causa da continuidade delitiva, já que ele manteve relações com a vítima em várias ocasiões.

O Conselho Tutelar recebeu denúncia anônima via Disque Direitos Humanos, informando que a criança em questão estava sendo vítima de abusos por parte do ex-marido de sua mãe. Apesar de ter terminado o relacionamento com a mãe da vítima, o autuado continuava frequentando a casa da mulher, passando a noite e tendo relações sexuais com a menina.

Ao verificar a informação, os órgãos de segurança pública confirmaram a veracidade do caso, sendo constatado que o indiciado tem relações sexuais frequentes com a vítima desde quando ela tinha 10 anos, tendo atualmente 12 anos. Em decorrência da gravidade dos crimes, ele foi preso em flagrante delito e já deve ser encaminhado ao sistema penitenciário.

Por:O Liberal

