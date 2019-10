Concurso Público tem edital divulgado pelo TJ – PA

(Foto:Reprodução) – Interessados poderão se inscrever até o mês de novembro.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ – PA) anuncia Concurso Público referente à contratação de 201 profissionais, além de formação de cadastro reserva.

Para participar deste certame, é necessário que os candidatos tenham Ensino Médio/ Técnico Superior; Especialização; Residência; Pós-Graduação; nas áreas exigidas.

O presente Concurso Público conta com oportunidades para os seguintes cargos: Analista Judiciário – Área Administrativa (1); Analista Judiciário – Especialidade em: Administração; Análise de sistema – Desenvolvimento; Análise de Sistema – Suporte; Arquitetura; Biblioteconomia; Ciências Contábeis; Comunicação Social; Direito (137); Economia; Enfermagem; Enfermagem do Trabalho; Engenharia Civil; Engenharia do Trabalho; Engenharia Elétrica (1); Estatística; Fiscal de Arrecadação; Medicina; Medicina do Trabalho; Medicina Psiquiátrica; Odontologia; Pedagogia (8); Psicologia (3); Serviço Social (1); Auxiliar Judiciário (50); Auxiliar Judiciário – Especialidade em: Auxiliar de Consultório Dentário; Programador de Computador; Técnico em Enfermagem; Técnico em Segurança do Trabalho; Oficial de Justiça Avaliador.

Vale ressaltar que algumas destas chances são destinadas à pessoas que se enquadrem nos requisitos especificados no edital.

Quando contratados, os profissionais irão atuar nas seguintes Regiões Judiciárias: 1ª Ananindeua; 2ª Tomé-Açu; 3ª Abaetetuba; 4ª Castanhal; 5ª Capanema; 6ª Paragominas; 7ª Soure; 8ª Breves; 9ª Cametá; 10ª Tucuruí; 11ª Marabá; 12ª Xinguara; 13ª Redenção; 14ª Altamira; 15ª Santarém; 16ª Itaituba; Central.

A jornada de trabalho será de 30 horas semanais e a remuneração ofertada varia de R$ 3.207,90 a R$ 10.166,75, acrescido de gratificações, mais R$ 1.259,28 de auxílio alimentação e auxílio transporte.

As candidaturas serão recebidas, exclusivamente via internet, no endereço eletrônico www.cebraspe.org.br, a partir das 10h do dia 22 de outubro de 2019 até às 18h do dia 20 de novembro de 2019 e é necessário que os candidatos sigam as instruções especificadas no edital. O valor da taxa a ser paga é de R$ 90,00 e R$ 110,00.

Neste mesmo período e link, também é possível solicitar isenção da taxa de inscrição, os profissionais que: for deficiente ou tiver necessidades especiais e preencher os requisitos exigidos pela Lei Estadual nº 6.988/2007; Membro de família de baixa renda e estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de que trata o Decreto Federal nº 6.135/2007; Doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde, nos termos da Lei Federal nº 13.656/2018.

Como método de seleção, os inscritos serão submetido a realização de Prova Objetiva; Discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório; e Avaliação de Títulos, de caráter meramente classificatório. Está previsto o dia 19 de janeiro de 2020 para aplicação da primeira fase.

As provas objetivas para os cargos de nível médio e superior contarão com 50 e 70 questões, respectivamente, distribuídas nas áreas de Conhecimentos Gerais e Específicos.

O prazo de validade deste Concurso Público terá validade de dois anos, contados da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

