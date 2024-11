Ex-policial que matou jornalista é condenado por morte de amante após ela se recusar a abortar bebê em MT

Hércules está sozinho em cela na Penitenciária Central do Estado (PCE) — Foto: Sejudh/ Assessoria

Hércules de Araújo Agostinho foi condenado pela Justiça a cumprir mais de 160 anos de prisão por vários assassinatos, entre eles o do empresário Sávio Brandão, dono do jornal Folha do Estado, em 2002.

O ex-cabo da Polícia Militar Hércules de Araújo Agostinho foi condenado, nessa segunda-feira (4), a 18 anos e oito meses de prisão pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá, por mandar matar uma mulher com quem tinha um relacionamento extraconjugal, em 2001. O motivo, conforme a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso, seria a negativa da vítima em abortar o filho que esperava do então policial.

Hércules, que já foi condenado por vários outros assassinatos, incluindo contra um jornalista, agora também responderá por homicídio duplamente qualificado e aborto não consentido.

A pena somada e unificada às outras condenações ultrapassa 200 anos de prisão. Atualmente, Hércules está preso na Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá.

Conforme a decisão, na época em que o crime ocorreu, Hércules teria combinado de matar a mulher, após ela engravidar e se negar a abortar o bebê. No dia do assassinato, o réu teria ligado para um telefone público que ficava próximo à casa da vítima e pediu para chamarem ela, como costumava fazer. Em seguida, enquanto conversavam, dois homens se aproximaram e atiraram diversas vezes contra a cabeça dela.

Os investigados por atirar, Célio Alves de Souza e José de Barros Costa, ainda não foram julgados, porque recorreram da sentença.

Assassinato de jornalista

Hércules foi condenado pela Justiça a cumprir mais de 160 anos de prisão por vários assassinatos, entre eles o do empresário Sávio Brandão, dono do jornal Folha do Estado, em 2002.

Além disso, na penitenciária, Hércules ficou conhecido por mau comportamento ao tentar fugir da prisão mais de uma vez, serrar grades da cela em que ficava, partir para cima de agentes penitenciários e fazer ameaças. Em maio de 2019, foi transferido para o presídio federal de Mossoró (RN) devido às tentativas de fuga.

Hércules também já responde por outros crimes, entre eles os assassinatos do empresário Rivelino Jacques Brunini e Fauze Rachid Jaudy, além da tentativa de assassinato do pintor Gisleno Fernandes, em junho de 2002, na capital. Na ocasião, Hércules confessou ter assassinado Brunini a mando do ex-bicheiro João Arcanjo Ribeiro.

Fonte: G1 MT e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 06/11/2024/08:54:03

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade e no canal:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...