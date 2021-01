Ex-prefeito de Juruti morre em Belém por complicações da covid-19

Isaías Batista Filho (Foto:Reprodução Redes Sociais) – Nas redes sociais, circula a informação de que Isaías Batista, teria sofrido complicações provocadas pela covid-19

O ex-prefeito do Município de Juruti, Isaías Batista Filho, faleceu neste domingo (24), em Belém. Em virtude do falecimento do ex-gestor, a Prefeitura Municipal de Juruti decretou luto oficial por três dias. Diabético e hipertenso, ele morreu em decorrência de complicações da covid-19. A esposa dele e atual prefeita, Lucidia Batista, permanece internada em uma UTI do Hospital Beneficente Portuguesa em Belém. O estado de saúde dela é estável.

Ainda neste domingo, o corpo de Isaías ficou de ser levado para Juruti, a partir da base aérea do Governo do Estado, para ser sepultado tão logo fosse desembarcado no município.

O governador do Estado, Helder Barbalho, manifestou-se nas redes sociais sobre o falecimento de Isaías Batista. “Com pesar, recebi a notícia do falecimento do meu amigo e ex-prefeito de Juruti, Isaías. Prefeita Lucidia, amigos e demais familiares, meus sentimentos”, postou o governador no Twitter.

De acordo com o decreto da Prefeitura de Juriti, o falecimento do ex-prefeito ocorreu na madrugada de hoje. Durante o Luto Oficial por três dias, contados a partir do dia 25 de janeiro de 2021, em Juruti, a bandeira municipal ficará hasteada a meio mastro em todos os órgãos públicos do município.

