Ex-prefeito de Novo Progresso tem contas julgadas irregulares pelo TCE

(Foto:Reprodução) – Os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA), por unidade, julgaram irregulares as contas do ex-prefeito do município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, Tony Fábio Gonçalves Rodrigues, referentes ao exercício financeiro de 2006, no valor de valor de R$ 120.000,00. As informações são do PORTAL OESTADONET

A decisão foi publicada na edição desta segunda-feira (17), do Diário Oficial do Estado (DOE), e trata-se do processo TC/517667/2007, referente ao convênio firmado entre a Prefeitura de Novo Progresso e a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), em 2006, quando o gestor do município era Tony Fábio.

O relator do processo, Conselheiro Nelson Luiz Teixeira Chaves, votou favorável pela reprovação das contas e foi acompanhado pelos membros do Pleno do TJE.

Jornal Folha do Progresso em 18/01/2022/17:22:38

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...