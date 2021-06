Mulher usa motorista de uber para assaltar fazenda é procurada pela policia em Novo Progresso

A mulher foi flagrada por câmera de segurança de estabelecimento comercial na cidade, momento que solicita via aplicativo veiculo para transporte de passageiro.(Foto:Reprodução).

Conforme relatos na policia, após usar veiculo de aplicativo duas vezes chamou um comparsa para cometer assalto.

Dupla (homem e mulher), estão sendo procurados pela polícia, acusados de usarem motorista de aplicativo para seguir ate zona rural cometer assalto.

Entenda o caso

A mulher e outro rapaz (não identificado) , usaram de um motorista de veiculo de aplicativo para chegar até uma propriedade rural, nas proximidades da comunidade de Santa Julia km 1112 da BR 163 , distante 30 quilômetros da cidade de Novo Progresso, onde renderam e amarraram um funcionário e outra pessoa que é da família dos donos da propriedade (tem necessidades especiais), bateram na cabeça, ameaçando com uma faca e tentando degolar em busca de dinheiro. Os assaltantes levaram R$ 1.600 (mil e seiscentos) e uma motocicleta Honda BIS, todos os documentos pessoais , cartão de banco e atearam fuga. O caso aconteceu por volta das 17h00mn desta quinta-feira 24 de junho de 2021.

Após solicitar um veículo por aplicativo e seguir até o endereço de destino o motorista retorna para cidade e tem foto do veículo divulgado nas redes sociais como suspeito de comer assalto.

Versão do motorista

Segundo o motorista Junior, disse que foi solicitada a chamada via aplicativo, que levou uma mulher que disse ter separada do marido , que tinha que buscar pertences em uma fazenda, chegando lá retornamos para cidade, ela falou que faltou algumas coisas precisava retornar, quando retornou já havia a companhia de um rapaz, chegando na fazenda desceram ,disse que esqueceu a chave do portão, não podia entrar veiculo, então pagou aplicativo e ficaram no local.

“O motorista disse que ficou sabendo que estava levando assaltantes na manhã desta sexta-feira 25 de junho ao ver foto do seu veiculo em redes sociais’…

Junior disse também que ao ver a foto do seu veiculo sendo divulgada nas redes sociais como procurado, de imediato foi até a policia e relatou ocorrido.

A polícia civil de Novo Progresso através do investigador Vitor, investiga o caso, e pede caso alguém saiba do paradeiro do casal (homem e mulher) que avise a polícia.

