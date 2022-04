Detran realiza operação especial em Novo Progresso e nas estradas do Pará durante período de feriados

[Foto: Asdecom / Detran] – Detran realiza operação especial nas estradas do Pará durante período de feriados

Mais de 200 agentes de fiscalização farão o monitoramento do trânsito em 23 municípios, no período que compreende a Semana Santa, Dia de Tiradentes e Dia do Trabalhador

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) dá início, a partir desta quinta-feira (14), à Operação Especial Feriados, que começa com a Semana Santa, continua com o feriado de Tiradentes e se estende até 1º de Maio, Dia do Trabalhador. Nesse período, 227 agentes de fiscalização farão o monitoramento do trânsito em 23 municípios.

Por ser um período de aumento considerável de veículos em direção ao interior do estado, e consequentemente de risco de acidentes graves, o Detran estará atento à prevenção, educação e a fiscalização de trânsito e tráfego. O objetivo é evitar excessos e infrações que coloquem em risco a vida nas estradas. (A informação é de Eduardo Vilaça -DETRAN)

O combate à alcoolemia, ao congestionamento de rodovias e acessos às praias, fiscalização de veículo com registro de roubo e furto e a garantia na prestação de socorro estão entre as premissas de atuação do órgão durante a operação.

Participam da operação os municípios de Salinópolis, Bragança, Barcarena, Acará, Tailândia, Santa Bárbara, Marituba (Alça Viária), Marapanim, Soure, Vigia, Palestina do Pará, Porto de Moz, Trairão, Santana do Araguaia, Mojuí dos Campos, Redenção, Novo Progresso, Marabá, Goianésia, Viseu, Alenquer e Jacundá, além da rodovia BR-316.

Na BR-316, assim como em Santa Bárbara e Alça Viária, os serviços terão escala de 24 horas. Salinópolis, Mosqueiro/Santa Bárbara e Barcarena terão reforço policial a fim de auxiliar no combate à alcoolemia.

Em Mosqueiro, as operações de fiscalizações serão desempenhadas nos horários de maior fluxo de pessoas, com o intuito de evitar o consumo de álcool ao dirigir e excesso de velocidade. Os agentes farão uso de radar medidor de velocidade portátil e barreiras no Pórtico do distrito e no Posto de Fiscalização do Detran, no km 4 da rodovia, além de ações de fiscalização em ronda.

Já em Salinópolis, as operações serão desempenhadas nas rodovias PA-124 e PA-444 e nas praias do Atalaia e Farol Velho em turnos onde há maior fluxo de veículos e pessoas, principalmente nos horários em que a praia está na baixa mar. O objetivo é evitar acidentes automobilísticos devido ao consumo de álcool e excesso de velocidade. Os agentes farão controle de fluxo de veículos e barreiras de fiscalização com uso do etilômetro e radar de velocidade.

Nessas rodovias, o Detran utilizará os radares OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), sistema que permite, a partir da identificação da placa, a checagem de veículos com atraso de licenciamento, clonados ou com impedimento judicial.

Educação

A Operação Semana Santa/Tiradentes do Detran também contará com ações educativas, orientando os condutores e pedestres sobre os principais fatores de risco de acidentes. Ao todo, 28 servidores estarão presentes em Salinópolis, Capanema, Santa Bárbara e Mosqueiro, realizando paradas educativas com distribuição de material gráfico sobre alcoolemia, cinto de segurança, uso do capacete, uso de calçados, excesso de velocidade e o uso do dispositivo de segurança para crianças, dentre outros fatores de risco.

