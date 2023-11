Ex-sargento do Exército é julgado por morte de ex-namorada e tentativa de assassinato da amiga no Pará

Jovem morreu no hospital após dias internada; família diz que ela foi vítima de feminicídio — Foto: TV Liberal/Reprodução

Édrika Moreira de 19 anos foi morta a tiros em novembro de 2021. À época, jovem e amiga foram baleadas.

A Justiça do Pará julga, nesta terça-feira (31), o ex-sargento do Exército Edisandro Jesus da Costa, acusado de matar a jovem Édrika Moreira de 19 anos, em novembro de 2021. À época, jovem e uma amiga foram baleadas.

A motivação do crime teria sido que Edisandro não aceitava o fim do relacionamento. O réu também é julgado por tentativa de homicídio da amiga que estava Édrica no dia do crime.

De acordo com a família da vítima, Édrica e Edisandro tiveram um relacionamento de quatro meses e ele apresentava comportamento extremamente agressivo, chegando a ameaçar a família inteira de morte.

A amiga de Édrica, atingida por uma bala no dia do crime, disse que Edisandro chegou a oferecer R$ 500 a ela para convencer Édrica a voltar com ele. O término do relacionamento ocorreu no dia 28 de outubro de 2021 e o crime foi no dia 11 de novembro.

Ela afirma que havia um coautor, ao descrever a cena do crime informando que havia uma outra pessoa dirigindo o carro usado para forjar o assalto. A pessoa estava com capuz e saiu da parte de trás do veículo, anunciando o assalto. Édrica ainda chegou a entregar o celular da amiga, mas o homem não levou o aparelho e atirou na amiga. Em seguida, ele disparou quatro vezes em direção à vítima.

Edisandro já confessou que alugou o carro apontado como o transporte utilizado no crime.

Nesta segunda-feira (31), são ouvidas seis testemunhas arroladas pelo Ministério Público do Pará; e outras cinco de defesa. O julgamento ocorre na 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Relembre o caso

Édrica Moreira, de 19 anos, morreu no dia 15 de novembro após ser baleada no Conjunto Sideral, em Belém.

Édrica e uma amiga tinham saído para lanchar na noite do dia 11 de novembro e ao voltarem, foram atingidas por tiros disparados por um homem que saiu de um carro anunciando um assalto. Édrica levou três tiros e amiga, um. As duas jovens foram levadas ao hospital, a amiga recebeu alta, e Édrica morreu três dias depois.

Na época, a família da vítima apontou como principal suspeito o ex-namorado da vítima, até então, 3º sargento do Exército. De acordo com as informações da família, o militar e Édrica teriam tido um relacionamento e ele não aceitava a separação, o que fez com que a vítima pedisse medida protetiva contra ele. A família informou que Édrica já havia sofrido violência física por parte do militar.

Com o andamento das investigações, a Polícia apreendeu o carro usado no crime na cidade de Abaetetuba, no nordeste do Pará. Nele, encontraram uma arma. No mesmo dia, o suspeito se apresentou ao 2º Batalhão de Infantaria e Selva em Belém, acompanhado da mulher e do advogado. O acusado ficou detido em uma unidade prisional do Exército.

Fonte: g1 Pará — Belém

