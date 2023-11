Aos 60 anos, Xuxa entra na lista das mais sexys do mundo

Xuxa esbanja sensualidade (Foto:Blad Meneghel e Brunno Rangel/ wow)

Fãs dão continuidade à tradicional eleição que era publicada por revista até 2018

Xuxa Meneghel entrou na lista das 100 mulheres mais sexys dos mundo. A apresentadora ocupa a 22ª colocação, ficando à frente de outras musas como Lívia Andrade, Grazi Massafera e Gisele Bündchen.

Xuxa aparece na tradicional lista das mais sexys mantida viva por fãs, órfãos da eleição que durante anos foi promovida pela extinta revista “Vip”, que existiu até 2018. Nos últimos anos, Iza, Paolla Oliveira e Anitta estiveram no topo da lista. Os nomes estão sendo divulgados pelo perfil Clube da Vip, no Instagram, e a mais sexy do ano será anunciada nos próximos dias.

Em 2022, Xuxa Meneghel também estava presente na lista, ocupando a 33ª colocação entre as mais sexys do mundo. “Falar a palavra sucesso junto com o nome Xuxa é tão habitual como respirar. A rainha teve um ano e tanto! Sessentou, teve uma serie documental polêmica sobre sua vida e carreira, teve show em cruzeiro exibido ao vivo no Multishow, capas e capas de revista. Nada diferente na vida de um dos maiores ícones de nossa vida”, diz o texto que anunciou Xuxa na lista deste ano.

Fonte:O Liberal e / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 31/10/2023/17:14:35

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...