Mulher comemora divórcio de maneira inusitada; veja

Professora Daiana Francisca de Almeida Santos, de 37 anos, comemorou o divórcio com uma placa no carro | Foto:Reprodução

A professora se casou em 2002, aos 18 anos, quando estava grávida do primeiro filho.

O divórcio é o rompimento legal e definitivo do vínculo de casamento civil. O processo legal de divórcio pode envolver questões como atribuição de pensão de alimentos, regulação de poder paternal, relação ou partilha de bens, regulação de casa de morada de família, embora estes acordos sejam complementares ao processo principal.

Para alguns casais, o processo causa sofrimento e tristeza. Para outros, pode ser um momento de alegria e alívio.

De acordo com informações publicadas no Último Segundo, esse foi o caso da professora Daiana Francisca de Almeida Santos, de 37 anos, que é moradora de Luziânia, cidade próxima do Distrito Federal. Ela se casou em 2002, aos 18 anos, quando estava grávida do primeiro filho. Ela passou 12 anos morando com o ex-marido, entre idas e vindas de um relacionamento conturbado.

Após a consolidação do divórcio, ela decidiu comemorar o fim do seu casamento de uma forma diferente: colando uma placa em seu carro com a frase: “enfim, divorciada”.

A professora disse que se libertou após tentar por um ano registrar o divórcio, por isso, fez as faixas para comemorar.

Ela diz ter sido traída, ameaçada e sofrido agressões físicas — mas não chegou a fazer nenhuma denúncia.

Com informações do portal IG

