Motociclista em fuga atropela mulher que recebia atendimento do SAMU em Minas Gerais

Foto: Reprodução | O caso aconteceu na noite de quarta-feira (25), em Contagem, quando uma mulher, que estava sendo atendida pelo SAMU após sofrer um acidente de moto, foi atropelada por um motociclista em fuga. Ela foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu. Um policial que participava do socorro também foi atingido. O suspeito fugiu e segue foragido.

Na noite desta quarta-feira (25), um grave incidente deixou uma mulher morta e um sargento da Polícia Militar (PM) ferido em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. O caso ocorreu durante o socorro a vítimas de um acidente de motocicleta no bairro Nova Contagem. O motociclista responsável pelos atropelamentos fugiu e segue sendo procurado pela polícia.

De acordo com a PM, a situação começou quando uma viatura, em patrulhamento, presenciou um acidente envolvendo uma motocicleta. O veículo, que trafegava com os ocupantes sem capacete, teve uma arrancada brusca e perdeu o controle, causando a queda de um casal. A mulher, que estava na garupa, ficou desacordada e com ferimentos graves no rosto, enquanto o condutor reclamava de dores nas costas. A polícia acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para socorrer as vítimas.

Enquanto a mulher recebia atendimento médico no chão, um motociclista em alta velocidade atropelou tanto a vítima quanto um sargento da PM que participava do resgate. A mulher foi levada em estado grave para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Industrial, mas não resistiu aos ferimentos. O policial sofreu lesões, mas não há informações detalhadas sobre seu estado de saúde. O motociclista responsável pelo atropelamento fugiu do local.

Durante as buscas pelo suspeito, a polícia chegou à casa dele e encontrou 14 barras de maconha, balança de precisão e munições. No local, a mãe e a avó do foragido foram presas por tráfico de drogas. Segundo a PM, ambas tinham conhecimento das atividades criminosas do rapaz, que não possuía passagens anteriores pela polícia.

O caso está sendo investigado, e a Polícia Militar segue em operação para localizar o suspeito.

