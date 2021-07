Projeto conscientiza crianças e adolescentes sobre os riscos de empinar pipas perto da rede elétrica

Projeto vai levar conscientização para crianças e jovens sobre os riscos de empinar pipas. — Foto: Reprodução/O Liberal

Dentro da programação que vai acontecer em todas as cidades, serão realizadas contação de histórias, brincadeiras lúdicas, teatro de bonecos e rodas de conversa.

O projeto “Irradiando Cultura: com pipas e outras artes” vai percorrer 10 municípios do Pará, com o objetivo de levar conscientização para crianças e jovens sobre os riscos de empinar pipas perto da fiação elétrica. Nesta sexta-feira (2) a ação será realizada na Praça Benedito Nunes, no Guamá, às 16h. Dentro da programação que vai acontecer em todas as cidades, serão realizadas contação de histórias, brincadeiras lúdicas, teatro de bonecos e rodas de conversa. As atividades serão gratuitas.

Depois de Belém, o projeto segue para o município de Mocajuba, no dia 6 e 7 de julho. Em seguida, passará por Cametá e Ananindeua em 9 e 10 de julho, Marabá, em 13 e 14, Altamira, em 16 e 17, Itaituba, em 20 e 21, Santarém, em 23 e 24, Capanema, em 30 e 31 de julho e será encerrado em Castanhal nos dias 3 e 4 de agosto.

O projeto tem o intuito de levar ações, com várias expressões de arte, ao público jovem, para que este possa ter acesso à cultura e, ao mesmo tempo, tome consciência dos riscos de brincar em áreas de perigo à vida.

De acordo com a Equatorial Pará, o número de quedas de energia ocasionadas por pipas em todo o estado cresce anualmente. De janeiro a maio de 2020 foram registradas 2025 interrupções e no mesmo período deste ano foram 2683 ocorrências, o que significa um aumento de 24%. A concessionária frisa a importancia de discutir e levar informação de qualidade para o público que se diverte com a atividade.

