Ex-vereador é agredido dentro de delegacia em Altamira, no Pará

Após Silvério ser contido por policiais, Francisco Modesto registrou boletim de ocorrência contra Silvério Fernandes por lesão corporal e ameaça. Ele relatou em depoimento que os dois se desentenderam durante o evento Amazônia Centro do Mundo, realizado na Universidade Federal do Pará, em novembro deste ano. A discussão voltou à tona na noite de terça-feira, quando se encontraram no restaurante.

(Foto:Reprodução) -Farncisco Eduardo Modesto discutiu com fazendeiro Silvério Fernandes e foi perseguido pelo fazendeiro até a delegacia da cidade, onde iria registrar boletim de ocorrência por ameaça. O ex-vereador Francisco Eduardo Modesto foi agredido, na noite de terça-feira (17), pelo fazendeiro Silvério Fernandes dentro da Seccional Urbana de Altamira, sudoeste do Pará.

