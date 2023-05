Exército abre edital com 197 vagas e iniciais de R$ 8,2 mil

A taxa de inscrição é de R$ 150,00 | FOTO: DIVULGAÇÃO/GOV SP

Oportunidades são para profissionais com nível superior

A Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército (ESFCEx) publicou dois editais referentes ao mais novo concurso que visa preencher 197 vagas para admissão no curso de formação para o ano de 2024. As oportunidades são destinadas aos profissionais de nível superior em diversas áreas de atuação.

Para disputar às vagas, é necessário ter idade de 30 a 40 anos, altura mínima de 1,60m se do sexo masculino, e de 1,55m, se do sexo feminino, e escolaridade de nível superior com curso de formação teológica.

De acordo com o edital, os Curso de Formação serão realizados na cidade de Salvador, com uma duração de 37 semanas. O certame está sob responsabilidade da banca organizadora Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (VUNESP).

Ainda segundo o edital, o aluno matriculado no curso da EsFCEx receberá remuneração de R$ 8.245,00. Há também vagas reservadas para pessoas pretas.

As oportunidades são destinadas às seguintes áreas de formação: administração; ciências contábeis; direito; enfermagem; estatística; informática; magistério, biologia; magistério espanhol; magistério física; magistério inglês; magistério matemática; magistério português; magistério química; pedagogia.

Inscrição:

Para concorrer a uma das vagas é preciso realizar a inscrição a partir do dia 12 de junho até o dia 8 de agosto de 2023 no site da Escola de Saúde e Formação Complementar do Exército. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150.

Etapas:

O concurso será composto das seguintes etapas de avaliação: exame intelectual; verificação documental; inspeção de saúde (IS); exame de aptidão Física (EAF); avaliação psicológica e comprovação dos requisitos para a matrícula. A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 3 de setembro de 2023.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 04/05/2023/17:30:38 Com informações concursosnobrasil.

