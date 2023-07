Explosão em silo de cooperativa agroindustrial deixa 2 mortos e 9 desaparecidos;Vídeo

Imagens mostram estragos após explosão em cooperativa em Palatina (PR) (Foto>Reprodução)

Explosão em cooperativa de Palotina, no Paraná, deixa mortos e feridos, diz Consamu

Explosão em silo de cooperativa agroindustrial de Palotina (PR) deixa 2 mortos e 9 desaparecidos

Corpo de Bombeiros informou que montou força-tarefa para atender a situação no Paraná. Incidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (26).

Uma explosão em um silo de secagem de grãos da C.Vale, cooperativa agroindustrial de Palotina, no oeste do Paraná, matou duas pessoas e feriu outras duas na tarde desta quarta-feira (26). Pelo menos nove pessoas estão desaparecidas, segundo os bombeiros.

Inicialmente, o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (Consamu), que faz a gestão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) na região, disse que quatro pessoas tinham morrido e que 27 estavam desaparecidas.

Porém, durante a noite, os bombeiros atualizaram o número de mortos para dois e o de desaparecidos para nove. Até a última atualização desta reportagem, as buscas continuavam no local.

Em nota, a C.Vale disse que está colaborando com as forças de segurança. Leia a nota na íntegra mais abaixo.

O Corpo de Bombeiros informou que montou uma força-tarefa para o resgate das vítimas. Segundo a instituição, foram disponibilizados mais de 35 socorristas e cães de Palotina, Cascavel e Toledo, cidades do oeste do Paraná.

Na noite desta quarta o governo estadual anunciou o envio, em dois aviões da Casa Militar, de 14 bombeiros do Grupo de Operações de Socorro Tático (Gost), equipe especializada da corporação. Dois cães também seguirão nesses voos.

Segundo a corporação, o atendimento à ocorrência começou por volta das 17h. Com o incêndio, uma nuvem de fumaça se espalhou pela cidade.

Veja abaixo o que disse a empresa

“A C.Vale comunica aos seus associados e comunidade em geral que nesta quarta-feira, 26 de julho, às 16h50, um sinistro de grandes proporções atingiu nossa unidade central de recebimentos de grãos em Palotina, oeste do Paraná, devido a causas ainda não identificadas.

No momento, a prioridade está centrada na mobilização de todos os esforços e recursos necessários à preservação da integridade dos colaboradores atingidos pelo incidente e apoio aos familiares das possíveis vítimas atingidas.

No momento, todas as equipes de segurança da cooperativa estão ativas colaborando com autoridades públicas envolvidas, visando minimizar efeitos desse lamentável evento.

Assim que todas as variáveis forem identificadas e apuradas as repercussões geradas pelo incidente, nova nota de esclarecimento será emitida pela equipe de gerenciamento de crise instalada nessa oportunidade”.

‘É uma corrida contra o tempo’, afirma capitão

Capitão do Corpo de Bombeiros detalha como explosão aconteceu

O capitão Rodrigues, do Corpo de Bombeiros, explicou que as vítimas estavam em um túnel que interliga os armazéns do silo na hora da explosão. Veja video abaixo

Explosão em silo de cooperativa agroindustrial deixa 2 mortos e 9 desaparecidos; Leia mais>https://t.co/MDKFxUwad5 pic.twitter.com/sVI6Xvy31I — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) July 27, 2023

“As vítimas estavam no subsolo, nesse túnel, e a estrutura veio abaixo por conta da explosão. Estamos trabalhando o mais rápido possível no resgate. É uma corrida contra o tempo”.

O oficial detalhou onde os corpos foram localizados pelos primeiros socorristas que chegaram ao local. Provavelmente elas foram atingidas pela onda de choque que se propaga no momento da explosão e acabaram morrendo”.

“Um dos corpos estava à frente do armazém, onde era realizado o serviço, e outra vítima estava atrás”, afirmou.

Força-tarefa

A cooperativa tem atuação no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Paraguai. Ela é considerada a 5ª maior do agronegócio na região sul do Brasil em vendas e a 2ª maior do Paraná.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que está auxiliando a Prefeitura de Palotina nas transferências dos pacientes feridos. Veja abaixo.

“A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está em alerta para o apoio operacional e de assistência nas unidades e estruturas hospitalares do Estado para o caso do incidente em Palotina e auxilia o município por meio da Regulação de Leitos na transferência e encaminhamento de pacientes. Até às 20h a Regulação registrou a transferência de um paciente para a Policlínica de Cascavel e aguarda novas demandas por parte do Hospital Municipal de Palotina. A Sesa já acionou os hospitais de referência do Estado para possíveis acolhimentos de outros feridos”.

Vidros de casas quebraram com a explosão

Moradores da região afirmaram que sentiram o tremor causado pela explosão. Em alguns casos, segundo as testemunhas, vidros das residências chegaram a quebrar.

Há relato de tremores em casas a cerca de 8 quilômetros de distância da cooperativa.

Os bombeiros orientam que os moradores não se aproximem do

Fonte:G1PR/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/07/2023/05:25:27

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

local.

Curtir isso: Curtir Carregando...