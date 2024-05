Fã cai ao tentar subir no palco durante show de Gustavo Lima no Mato Grosso

Fã tentou chegar até o palco subindo em uma caixa — Foto: Reprodução

Vídeo foi gravado por um fã quando a mulher “escala” uma caixa para subir no palco. Show aconteceu em uma praça de eventos de Cáceres.

Uma fã tentou subir no palco e caiu durante o show do cantor sertanejo Gusttavo Lima, realizado na última sexta-feira (24), em uma praça de eventos de Cáceres, a 205 km de Cuiabá. Um vídeo gravado por uma pessoa que estava no local mostra o momento em que a mulher sobe pela caixa que estava próxima do palco.

Nas imagens é possível ver a mulher “escalando” uma caixa. Quando ela consegue subir, se desequilibra e cai junto com uma case – caixa usada para proteger, conservar e transportar os instrumentos de forma adequada. O material cai em cima da mulher.

Depois da queda, um assistente tenta descer do palco para ajudar a fã. O g1 tentou contato com a produtora do evento para saber o estado de saúde da mulher, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

O Corpo de Bombeiros informou que o show estava de acordo com as normas, tendo projeto de evento aprovado e vistoria técnica realizada. Segundo a corporação, as medidas de segurança foram previstas, tendo brigadistas e ambulância com técnico de enfermagem no local. Por isso, eles não foram acionados.

A apresentação era muito esperada no município, que possui cerca de 89 mil habitantes. Segundo a divulgação do evento, o show teria começado por volta de 21h.

Fonte: g1 e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/05/2024/14:09:25

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...