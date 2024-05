Avião da dupla Jads e Jadson faz pouso de emergência em Campo Grande

(Foto: Reprodução/Instagram)- Incidente ocorreu no aeroporto Santa Maria, onde avião da dupla sertaneja aterrissou de barriga na pista.

Uma aeronave da dupla sertaneja Jads e Jadson realizou um pouso forçado no Aeroporto Santa Maria, em Campo Grande, na tarde deste sábado (25). O avião aterrissou com o trem de pouso recolhido.

Durante o pouso de emergência, a aeronave se arrastou pela pista, gerando muitas faíscas e causando danos à pista do aeroporto. A falha no acionamento do trem de pouso pode ter sido causada por um problema mecânico, que ainda será investigado.

Apenas o piloto estava a bordo e não sofreu ferimentos. A informação foi repassada pela própria dupla, pelas redes sociais, horas após o incidente.

“Hoje a tarde aconteceu um incidente com a nossa aeronave lá em Campo Grande, no Aeroporto Santa Maria, mas não estávamos na aeronave, muito menos em Campo Grande. Viemos em um avião de linha. Fizemos show em Ponta Porã, ontem, e estamos em São Joaquim da Barra, hoje. […] Nosso piloto ligou para dizer que houve esse incidente, que o avião pousou de barriga. Não sabemos o motivo. Vamos apurar as causas agora. Mas está tudo bem, o piloto está tranquilo. Foi apenas um susto e danos materiais”, esclareceu Jads.

Jads e Jadson se apresentaram em Ponta Porã nesta sexta-feira (24), porém, devido ao tempo, viajaram em um voo comercial para o interior de São Paulo neste sábado (25). Eles se apresentaram ontem em São Joaquim da Barra.

Fonte: Top Mídia News e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/05/2024/14:01:01

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...