Vavá, do Karametade, desabafa sobre namoro com Gugu

(FOTO:| Reprodução/Instagram) – Cantor do Karametade, Wagner Duarte, o Vavá, revelou que nos anos 1990 era confundido com o namorado do apresentador Gugu, então no SBT.

Segundo ele, muitos eram os boatos de que ambos tinham um affair. “As pessoas não entendem, rolou até um papo na época que eu era o namorado do Gugu. Isso me quebrava”, disse ele em entrevista ao site da revista Caras.

Vavá era uma das presenças mais assíduas do quadro Banheira do Gugu, no qual artistas tinham de rivalizar para pegar sabonetes em uma banheira.

“Então toda semana a gente estava ali. Eu cheguei a desmarcar um aniversário meu porque marcaram um programa de TV. A gente era obrigado, eu era obrigado”, contou durante papo entre os seguidores do site.

