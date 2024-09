Fla x Vasco: briga entre torcidas deixa feridos e 31 presos

Organizada do Vasco pegou membros de uma organizada do Flamengo | Foto: Reprodução/threads

Polícia Militar do RJ prende 31 torcedores em brigas entre Flamengo e Vasco. Conflitos ocorreram antes do clássico no Maracanã, com feridos e apreensões.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu 31 pessoas suspeitas de envolvimento em brigas de torcidas organizadas de Flamengo e Vasco. As confusões aconteceram ao longo deste domingo (15), horas antes do clássico no Maracanã, que terminou empatado por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro.

Brigas foram registradas em bairros distantes do Maracanã. Em Jacarepaguá, a cerca de 20 km do estádio, duas pessoas ficaram feridas durante uma briga. PMs detiveram dez suspeitos, e os feridos foram socorridos à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da Taquara.

Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a Polícia Militar atuou com um veículo blindado, conhecido como caveirão, para dispersar a confusão. Três pessoas ficaram feridas e foram levadas, sob custódia, ao hospital, e outras 12 foram presas. Com elas foram encontrados cabos de madeira, faca e um rojão. Houve registro de tiros durante confusão.

Em Vicente de Carvalho, na zona norte, seis torcedores de Vasco e Flamengo foram presos. Policiais apreenderam dois bastões de madeira e uma granada.

As principais torcidas organizadas de Flamengo e Vasco envolvidas na série de brigas estão proibidas de frequentar estádios por tempo indeterminado.

O Tribunal de Justiça do Rio decidiu pelo banimento das torcidas Jovem do Flamengo, Raça Rubro-Negra e Força Jovem do Vasco em março do ano passado, após a morte de um torcedor durante uma briga entre torcedores de Vasco e Flamengo.

Membros das torcidas não podem entrar com camisetas, bonés ou outros acessórios que façam alusão às organizadas. Bandeiras, faixas e baterias também são proibidos.

Além das brigas de domingo, a semana com muitos jogos no Rio de Janeiro vão gerar mobilização especial da Polícia Militar. Três times cariocas jogam em casa pela Copa Libertadores, dois deles no mesmo dia, com uma diferença de duas horas.

Na quarta-feira (18), às 19h30, o Fluminense enfrenta o Atlético-MG no Maracanã, e às 21h30 o Botafogo duela com o São Paulo no Nilton Santos. Os dois estádios ficam distantes cerca de 9 km.

A Polícia Militar tem como prática proibir jogos de dois times cariocas em estádios próximos e em horários semelhantes, mas liberou à Conmebol por falta de datas.

A corporação afirmou em nota que uma “estratégia de policiamento está sendo traçada”.

“Policiais do Grupamento Aeromóvel (GAM) realizarão o monitoramento aéreo, por meio de aeronaves tripuladas e Drones, e equipes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) estarão reforçando a presença policial nas estações de trens de e metrô do Engenho de Dentro, São Cristóvão e Maracanã”, disse a PM.

“Os batalhões das áreas onde serão realizadas as partidas − 3° BPM (Méier) e 6º BPM (Tijuca) − também contarão com reforço de efetivo e estarão intensificando o policiamento em seus perímetros de atuação.”

Na quinta-feira (19), o Flamengo recebe o Peñarol, do Uruguai, no Maracanã, em outra partida que gera preocupação às forças de segurança do estado nos bastidores.

Em 2019, um homem morreu durante uma briga entre torcedores do Peñarol e do Flamengo na praia do Leme, zona sul do Rio. O capixaba Roberto Vieira de Almeida, 54, tentava apartar a confusão quando foi atingido na cabeça. Mais de 100 torcedores uruguaios foram detidos pela PM no episódio.

Por conta dos jogos e do Rock in Rio, que volta a acontecer na quinta-feira (19), o prefeito Eduardo Paes (PSD) decretou ponto facultativo na cidade a partir das 15h, nos dias 18 e 19 de setembro.

Fonte: FDR Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/2024/12:26:01

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...