FAB identifica e intercepta helicóptero Esquilo com matrícula falsa e 500kg de ouro negro em Roraima e destrói aeronave com uso de explosivos

A FAB (Força Aérea Brasileira) identificou e interceptou um helicóptero Eurocopter EC350 (Esquilo) em Roraima no último dia 9 de outubro. Com a aeronave foram apreendidos 500 kg de cassiterita (ouro negro), combustível de aviação e outros suprimentos utilizados por garimpeiros ilegais na Terra Indígena Yanomami.

Segundo a Força Aérea, o helicóptero era utilizado de forma clandestina e continha uma matrícula falsa. As informações foram divulgadas neste sábado, 12 de outubro, pelo governo federal.

O helicóptero foi destruído no local com o uso de explosivos e, segundo o governo, representou “um duro golpe nas operações de extração mineral, que dependem de aeronaves para acessar áreas remotas e transportar recursos”. A ação teve parceria da Polícia Federal e do Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis).

É da cassiterita que é extraído o estanho, metal usado para produzir ligas como as folhas de flandres, famosas e úteis por sua maleabilidade e pela capacidade de evitar corrosão e ferrugem. Por conta dessas propriedades, o metal é usado em latas de alimentos, acabamento de carros, fabricação de vidros e telas dos celulares.

A extração do mineral em Roraima é atraente para o crime porque o teor de minério nos leitos e barrancos de rios é mais alto do que em outros Estados. Além disso, no processo de extração da cassiterita podem vir também outros minerais, como ouro, prata e índio (usado em ligas metálicas na produção de semicondutores).

De acordo com a Casa de Governo em Roraima, entre março e outubro deste ano já foram realizadas quase 2,2 mil operações de apreensão e destruição de equipamentos e recursos essenciais para as atividades ilegais na Terra Indígena Yanomami, o que teria resultado em prejuízos de cerca de R$ 219 milhões para os criminosos.

Entre os itens mais relevantes destruídos estão 21 aeronaves, 102 antenas de internet via satélite Starlink, 45 pistas de pouso clandestinas e 836 motores. Além disso, foram inutilizadas 100 toneladas de cassiterita, 259 geradores e 322 acampamentos clandestinos.

O combustível, essencial para o funcionamento das máquinas, também foi alvo das ações. Ao todo, 96,2 mil litros de óleo diesel foram inutilizados.

Fonte: Agência Gov e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/10/2024/09:50:54

"Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte."

Publicado por Jornal Folha do Progresso

