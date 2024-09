Chuvas intensas devem aliviar a seca no Norte do Brasil! – Crédito: Sema

As chuvas e tempestades devem aumentar na Região Norte do Brasil.

Nos próximos dias, as chuvas e tempestades devem se intensificar na Região Norte do Brasil. A expectativa é que essa mudança climática traga acumulados significativos de precipitação em estados como Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, oeste do Pará, e até mesmo no Mato Grosso.

Após um período de estiagem severa, as chuvas começaram a se formar novamente na região, proporcionando alívio para diversas localidades afetadas. Este cenário é particularmente relevante para áreas onde o nível dos rios havia atingido mínimos históricos.

O que está potencializando as chuvas?

As recentes mudanças climáticas na região podem ser atribuídas a uma combinação de fatores meteorológicos. A Oscilação de Madden-Julian (OMJ) é um fenômeno que tem se mostrado influente, com previsões indicando uma intensificação na formação de nuvens e tempestades nas próximas semanas.

Como a OMJ afeta as tempestades na região Norte do Brasil?

A OMJ conecta-se às grandes células de circulação atmosférica, potencializando ou inibindo eventos de precipitação. Atualmente, a OMJ está entrando na fase 1, que favorece a formação de tempestades na região Norte do Brasil. A atividade convectiva começará a se intensificar sobre o Oceano Índico Ocidental e regiões próximas à África oriental, impactando diretamente o Norte do Brasil.

Quais municípios terão as maiores chuvas até setembro?

Previsões indicam que os principais acumulados devem ocorrer em municípios do Amazonas, próximos à divisa com a Colômbia. Até o fim de setembro, espera-se que os acumulados de chuva ultrapassem os 100 mm em pontos isolados, incluindo também localidades no Acre, Roraima, Rondônia, oeste do Pará e algumas áreas do Mato Grosso.

Como as chuvas ajudarão a controlar os incêndios florestais?

As precipitações aumentadas chegam em um momento crucial, ajudando a controlar os inúmeros focos de incêndio florestal na região. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), mais de 36.000 focos de incêndio já foram registrados só neste mês de setembro, o que faz deste mês o mais crítico dos últimos 14 anos.

Quais são os riscos das chuvas intensas para a população?

Embora as chuvas tragam alívio contra a seca, a população deve estar atenta aos riscos associados, como quedas de energia, alagamentos e descargas elétricas. Em municípios como Ji-Paraná e Governador Jorge Teixeira, já foram registrados danos significativos devido às chuvas, com quedas de árvores e destelhamento de casas.

Fonte: Portal Brasil Perfil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/2024/11:30:09

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...